Alliberen sis exemplars de tortuga careta al Parc Natural del Delta de l'Ebre

Per evitar que les pluges poguessin afectar els nius, es van traslladar a la platja del Serrallo, a poc més d'un quilòmetre de distància. El trasllat d'un niu consisteix en l'exhumació controlada dels ous, la presa de mesures de les diferents parts (càmera, coll i profunditat, entre altres) i la recreació més acurada possible a la nova localització. Un cop fet el nou niu, els ous es tornen a deixar amb la mateixa disposició i una part es traslladen a incubadores artificials per assegurar el desenvolupament i la supervivència d'un mínim d'exemplars.

Un cop instal·lats a la nova ubicació, els nius van ser custodiats per persones voluntàries vinculades a la taula de voluntariat del Parc Natural del Delta de l'Ebre durant tot el període d'incubació, des del 9 de juliol fins al 18 de setembre.

El primer niu estava format per 81 ous, dels quals 65 es van incubar a la platja del Serrallo durant 57 dies, i la resta a les incubadores de la Fundació CRAM i del Zoo de Barcelona. D'aquests 81 ous, en van emergir 49 animals (35 a platja i 14 a incubadora), dels quals 29 van anar al mar directament i 20 es van mantenir en captivitat.

El segon niu estava format per 87 ous, dels quals 75 es van deixar a la platja (57 dies d'incubació) i 12 a les incubadores de la Fundació CRAM. En van néixer 34 tortugues (22 i 12), de les quals 11 van anar al mar i 23 s'han criat en captivitat durant el primer any de vida, un procés que els dona avantatge en la supervivència i que rep el nom de 'head starting'.

A causa dels episodis de pluges i el tipus de sorra del Serrallo, molt fina, la incubació a la platja va resultar molt complicada i es va haver de facilitar l'emergència dels nius al final del període. Els animals emergits, especialment en el segon niu, no es trobaven en gaire bones condicions i es va decidir el trasllat de bona part dels exemplars al centre de recuperació del CRAM. Malgrat els esforços, cap dels animals nascuts del segon niu i traslladats al centre va arribar a sobreviure més enllà de les primeres setmanes. Pel que fa als animals del primer niu, n'han sobreviscut 7, que són els alliberats aquest dilluns.

La temporada 2022, de moment endarrerida

La temporada de cria de la tortuga careta arrenca a començaments de juny i es perllonga fins a finals d'octubre. Les mares solen fer els nius entre mitjan juny i finals de juliol, i les cries comencen a emergir a partir de començaments d'agost fins a mitjan o finals d'octubre.

Tot i que enguany les altes temperatures feien pensar en una temporada forta i avançada, de moment no s'ha detectat cap niu a la costa catalana. Aquest endarreriment també s'ha observat a altres punts del Mediterrani occidental com ara el sud d'Itàlia, on la incidència està sent molt més baixa.