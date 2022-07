Tortosa incorpora el Got de la Festa del Renaixement, sostenible i fet amb clofolla d'arròs del Delta

S'han fabricat 40.000 unitats, que es podran adquirir a 1 euro a les tavernes i establiments de la Festa

Actualitzada 16/07/2022 a les 18:54

La 25a Festa del Renaixement arribarà amb una altra novetat destacada: la incorporació de l'anomenat Got de la Festa. Es tracta d'un envàs reutilitzable, fet amb materials sostenibles, que vol contribuir a reduir la generació de residus durant els dies del Renaixement.Està fabricat amb clofolla d'arròs, un subproducte natural que surt dels camps de conreu del delta de l'Ebre, i que té un primer tractament per part de la Cambra Arrossera d'Amposta. Posteriorment, l'empresa EcoGots du a terme el procés de fabricació dels recipients.L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha remarcat l'aposta que l'Ajuntament fa per a reduir la generació de residus, especialment els relacionats amb la utilització de gots de plàstic d'un sol ús: «Com a ciutat ens vam adherir a l'Acord de Ciutats Verdes i vam fer nostres els Objectius de Desenvolupament Sostenible que fixa l'Agenda 2030. Per això volem incloure mesures en aquelles activitats que organitzem des de l'Ajuntament per tal de seguir avançant en aquests objectius de sostenibilitat i, en aquest cas, fent que hi hagi menys consum de plàstic», ha incidit l'alcaldessa.De la mateixa manera, ha subratllat el fet que Tortosa sigui el primer municipi del territori que utilitza els materials derivats de l'arròs per a la generació de gots que es faran servir en actes multitudinaris com són la Festa del Renaixement: «D'aquesta manera, podrem fer que hi hagi menys residus, un objectiu important si tenim en compte el gran nombre de persones que hi haurà aquests dies i les que ens visitaran», ha refermat.Els gots es podran adquirir, al preu d'1 euro, a les tavernes que formen part de la Ruta de la Saboga, així com als establiments de restauració ubicats a l'àmbit on té lloc la Festa del Renaixement. Se n'ha fet una producció inicial de 40.000 unitats. La finalitat és que cada persona el pugui utilitzar en les diferents consumicions i que, posteriorment, se'l pugui emportar cap a casa. En ser un got molt resistent, permet ser utilitzat moltes vegades i també és compatible amb els microones i els rentaplats.Joan Cristina, director de l'empresa EcoGots, destaca que la utilització d'esta mena de gots permet reduir la petjada de CO2 en un 72%. A la vegada, la seva fabricació requereix menys consum elèctric i la vida útil del recipient és molt més elevada.