L'Ajuntament d'Ascó licita el servei de la gestió del bar-restaurant del camp de tir

Les ofertes es poden presentar fins al proper 29 de juliol

Actualitzada 15/07/2022 a les 09:09

L'Ajuntament d'Ascó ha tret a licitació la concessió del servei de la gestió del bar-restaurant del Camp de Tir Pla de l'Ovella per un període de dos anys, prorrogable anualment fins un màxim de dos anys més.El pressupost de sortida de la licitació és de 3.600 euros anuals, tot i que també es tindrà en compte l'acreditació d'experiència en el sector, les propostes de millora del servei, criteris socials i criteris de sostenibilitat. A més també es valorarà la memòria d'explotació.El Camp de Tir, que es troba a la partida del Pla de l'Ovella, ofereix local interior i la zona de terrassa i entorn. La superfície útil de l'interior de l'establiment és de 112,30 m², mentre que la zona exterior habilitada per al servei licitat és de 126,56 m².Es poden presentar ofertes fins al proper 29 de juliol. Per totes aquelles persones interessades, es pot obtenir la documentació i més informació al Perfil del Contractant de l'Ajuntament d'Ascó Amb aquesta licitació, l'Ajuntament d'Ascó vol posar en valor aquest espai d'oci esportiu, molt ben valorat pels seus usuaris, i que amb aquest servei pot millorar la qualitat del mateix.