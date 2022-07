En reparació el pas de barca de l'Ebre a Flix

L'Ajuntament ha iniciat el procés per recuperar els dos llaüts tradicionals de divuit metres de llargada

Actualitzada 15/07/2022 a les 16:48

Les embarcacions del pas de barca de l'Ebre al terme de Flix estan a les drassanes de Vinaròs per ser reparades després que aquest 15 de juliol s'hagin tret del riu amb una grua. Les maniobres de retirada dels llaüts s'han produït set mesos després dels danys soferts durant una riuada que quasi l'enfonsa el desembre de 2021.El pas de barca està format per dos llaüts tradicionals de principis del segle XX de divuit metres de llargada i vuit tones de pes cada un i un taulat de fusta que uneix les dues embarcacions.En una primera fase es va procedir a fer l'extracció del tensor del cable tractor i, a continuació, es va treure el taulat de deu tones de pes, una tasca molt dificultosa donades les grans dimensions de la superfície. Posteriorment es van retirar els timons i els punts d'unió entre els dos llaüts i es van extreure les dues embarcacions de l'aigua carregant-les als vehicles de transport especial encarregats de transportar-les fins les drassanes de Vinaròs, lloc on es durà a terme la reparació total dels llaüts. La durada estimada de la reparació serà de tres mesos.La reparació total de les embarcacions suposaran un cost de dos-cents mil euros, cent mil dels quals seran assumits per la Diputació de Tarragona.Lara Bertran, regidora de Serveis Municipals ha celebrat que finalment s'hagi pogut produir el trasllat dels llaüts a la drassana, ja que ha estat un procediment llarg que ha requerit la col·laboració i el finançament d'altres institucions davant la impossibilitat d'assumir l'integritat dels costos des del consistori«Cal preservar el nostre pas de barca ja que són els dos únics llaüts tradicionals que queden en totes les Terres de l'Ebre, la qual cosa li dona un valor afegit que cal posar en alça» explicava la regidora.El pas de barca de Flix s'ha constituït com un element patrimonial i històric que data de l'època medieval, tot i que els embarcadors existents es van construir l'any 1968. Es tracta d'un dels tres darrers passos de barca existents a Catalunya – els altres dos situats a Miravet i Garcia – i guarda la peculiaritat que els llaüts que el conformen són els únics tradicionals de fusta que queden a les Terres de l'Ebre, els quals van ser comprats per l'Ajuntament de Flix a la Societat Electro-Química de Flix l'any 1945 que fins aleshores els havia utilitzat com a transport de carbó i pedra de calç.