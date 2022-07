Els Mossos controlen el litoral tarragoní des del juny amb embarcació pròpia

La majoria d'incidents que atén la patrulla s'ubiquen a la línia de costa i estan relacionats amb barques recreatives

Prevenció, control i cooperació

Una futura seu a Barcelona

La unitat marítima dels Mossos d'Esquadra ja té completament operativa la base de l'Ametlla de Mar, des d'on es controla el litoral tarragoní. L'àrea d'actuació s'estén des de les Cases d'Alcanar fins a Altafulla i principalment fan tasques de prevenció. El patrullatge es fa de dilluns a diumenge en horari diürn, especialment a la línia de costa.Segons el cap de la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra a l'Ametlla de Mar, el sergent Jordi Boix, és en aquesta zona on s'acumulen més incidents, sobretot amb barques recreatives.Tot i que la unitat està en marxa des de l'abril de 2021, no ha estat fins aquest juny que han incorporat una embarcació pròpia del cos. A la base de l'Ametlla de Mar s'hi sumen les de Palamós i Vilanova i la Geltrú.El desplegament global de la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra va iniciar-se ara fa dos anys, amb la configuració de tres bases nàutiques que controlen els 580 quilòmetres de costa catalana i 34 efectius a tot el país. A l'Ametlla de Mar, els deu agents especialitzats que formen part de l'equip van començar a treballar l'abril de 2021 amb una embarcació provisional. No ha estat fins fa un mes que s'ha incorporat la patrullera pròpia batejada amb el nom de l'oceanògrafa barcelonina Josefina Castellví.Amb aquesta barca, la tripulació fa patrullatge diari durant tot l'any, tot i que és a l'estiu quan s'incrementen les actuacions i els torns de feina. «Amb la pesca professional normalment no tenim gaires problemes, sol ser més habitual amb la pesca recreativa. Es tracta de persones que infringeixen normatives administratives o llicències», ha assenyalat el sergent Jordi Boix, cap de la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra a l'Ametlla de Mar. Altres incidències que atenen tenen relació amb la proximitat de la zona amb les instal·lacions aqüícoles de Balfegó, que comporta que alguns pescadors no respectin la prohibició de pescar-hi, o bé conflictes entre banyistes i usuaris de motos d'aigua que naveguen prop de la platja.La prevenció i el control són les dues tasques principals d'aquesta unitat. «És com un cotxe patrulla, que surt al carrer i quan rep algun requeriment, es desplaça fins al lloc dels fets. Nosaltres fem exactament el mateix a l'entorn marítim», ha apuntat el cap de la policia marítima dels Mossos d'Esquadra, l'inspector Jordi Ollé. D'aquesta manera, els efectius traslladen totes les competències dels Mossos a la mar, amb funcions en l'àmbit de la seguretat ciutadana i ordre públic, així com de policia administrativa.D'altra banda, també donen suport a altres cossos de seguretat amb competències a l'entorn marítim, com és el cas de Salvament Marítim o la Guàrdia Civil. La coordinació és clau a l'hora de realitzar operatius, tal com ha destacat Ollé. Sovint, les investigacions que s'inicien amb operatius marítims continuen amb les unitats terrestres, però també succeeix a la inversa. Durant el primer semestre d'aquest any, a tot Catalunya s'han fet 2.311 actuacions i serveis. Un dels més destacats i recents a la costa tarragonina va tenir lloc aquest juny, quan els efectius van localitzar i rescatar un pare i una filla que s'havien quedat atrapats en una boia i no podien tornar a la platja de Tamarit, a Tarragona, a causa del mal temps.En la primera fase de desplegament, la policia marítima té tres bases nàutiques, una a l'Ametlla de Mar, l'altra a Palamós i finalment una a Vilanova i la Geltrú. La voluntat del cos és seguir ampliant efectius i bases nàutiques, concretament amb una quarta seu que operaria des de Barcelona. De moment, no hi ha data per aquesta incorporació, que es realitzaria en una segona fase de creixement.