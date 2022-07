Desestimen el recurs per demanar la nul·litat del judici contra l'exalcalde de Roquetes

Paco Gas confia que la «segona absolució» assenti un precedent pels casos de l'alcalde i regidor de La Ràpita

Actualitzada 14/07/2022 a les 14:48

L'Audiència de Tarragona ha desestimat el recurs presentat per la fiscalia que sol·licitava la nul·litat del judici contra l'exalcalde de Roquetes Paco Gas. Fa un any, el jutjat penal 2 de Tortosa va absoldre Gas del delicte de desobediència a l'autoritat per la seva participació en el referèndum de l'1 d'Octubre. «Aquesta absolució, per segona vegada, és un precedent important de cara a l'alcalde i regidor de La Ràpita, Josep Caparrós i Albert Salvadó. Queda molt clar que els fets d'aquell dia no suposaven cap mena de delicte», ha dit l'exbatlle.El ministeri fiscal pot recórrer la resolució i presentar un recurs de cassació al Tribunal Suprem. Amb tot, l'exalcalde apunta que és poc probable perquè seria en contra la jutgessa instructora.«Per segona vegada i espero que sigui l'última un jutjat no escolta la instrucció de la Guàrdia Civil, la sentència absolutòria considera com a fets no provats moltes de les acusacions dels agents, moltes d'elles eren falses», ha afirmat l'exalcalde aquest dijous. Gas també ha recordat que mai va negar la seva participació en el referèndum de l'1-O en el primer judici celebrat conta ell per desobediència. «Com a alcalde de Roquetes vaig firmar el decret que convocava el referèndum seguint el que es va aprovar al Parlament de Catalunya, en els dos judicis no ha estat un element suficient per inculpar-me. Vaig participar en la votació perquè era la meva obligació estar al costat de la gent», ha dit.De fet, Gas ha recordat que en el primer judici la magistrada va anul·lar els testimonis de cinc agents de la Guàrdia Civil. «Van falsejar el testimoni, no van testificar davant d'una seu judicial o del secretari judicial, ho van fer des de la mateixa caserna, malbaratant recursos»; ha afegit. L'exbatlle també ha lamentat que la instrucció va durar tres anys i ha denunciat la repressió. «La repressió no és només el fet concret de condemnar sinó tot el temps de patiment, angoixa i incerteses. No és un fet puntual sinó un fet molt ampli, amb unes conseqüències difícils en l'àmbit particular, familiar i fins i tot laboral», ha expressat.En paral·lel, Gas confia que la resolució judicial assenti un precedent de cara el judici per desobediència contra l'alcalde de La Ràpita, Josep Caparrós, i el tinent alcalde i delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvadó. «Esperem que aquesta setmana s'hagi acabat el procés judicial de Paco Gas, un procés que estem avesats la gent d'ERC i de l'independentisme per desenvolupar la nostra acció política, que la fem amb aquest plus de repressió», ha assegurat Salvadó. «Confio que aquest pronunciament judicial generi precedents respecte als dos judicis que ens queden pendents», ha remarcat el republicà.El ministeri fiscal pot recórrer la sentència presentant un recurs de cassació al Tribunal Suprem. Tot i això, des d'ERC apunten que veuen poc poblable que el presenti. «Hi ha una possibilitat molt remota, no seria contra a mi sinó contra la jutgessa instructora. És una cosa molt difícil, però no impossible», ha tancat Gas.