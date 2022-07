Crema restes agrícoles sense autorització a Gandesa i acaba denunciat

Un dia abans s'havia multat una altra persona per cremar restes vegetals sense permís i en horari nocturn

Actualitzada 14/07/2022 a les 09:16

Els Agents Rurals han denunciat una persona a Gandesa (Terra Alta) per cremar restes agrícoles sense autorització. Aquest dimecres els Agents Rurals van informar també que havien denunciat una altra persona al Coll de l'Alba, a Tortosa (Baix Ebre), per cremar restes vegetals sense autorització i en horari nocturn.El cos ha recordat que no es pot fer foc ni llençar pirotècnia a menys de 500 metres de terreny forestal, així com llençar burilles des del cotxe. Aquests fets es produeixen en un moment de risc alt d'incendi en moltes comarques del país.