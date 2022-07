Més d'un centenar de persones tornen a reivindicar que es retiri el monument franquista de Tortosa de l'espai públic

La Comissió per la retirada recorda que s'ha arribat «a la recta final d'una cursa de fons»

»Pensàvem que això ja es desmuntava fa un any i continuem amb la mateixa fermesa de fa anys. Mentre el monument estigui clavat al mig del riu, farem la reclamació, que és d'una part important del teixit social i polític de la ciutat», ha recordat Ester Baiges Miró. «Reclamem una vegada més la retirada, que més aviat o més tard es farà», ha afegit. La visita de Ciuró a Tortosa aquest dimecres al matí ha servit per posar en comú amb la Comissió que la nova llei de memòria democràtica catalana es prepara per blindar «amb fermesa» que el monument «vagi a terra», i que la normativa passi per sobre de qualsevol «entrebanc judicial». «És una recta final llarga, però tenim el convenciment que des de la mirada d'una societat democràtica, s'ha de reiterar de l'espai públic», ha afegit. En l'acte hi ha participat més d'un centenar de persones i representants dels partits polítics del PSC, ERC, Junts, Movem, Comuns i la CUP; dels sindicats CCOO, UGT, CATAC, USTEC, CGT i la Intersidical-CSC; o entitats com Òmnium Cultural, l'ANC, Diàspora Ebrenca, Vaga Feminista, DEMD-Ebre, LGTeBre o el Casal Popular Panxampla. «Hi ha adhesions que no han arribat, deixem-ho així», ha lamentat la portaveu de la Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa. «La resposta en l'àmbit de Tortosa ha estat molt important», ha remarcat.La periodista i docent Sònia Castelló ha repassat, des de l'any 1936, els orígens d'un monument que Franco va inaugurar en persona, a Tortosa, el 1966. S'havia pensat per commemorar «el genio militar del dictador» i va acabar commemorant «25 anys de pau», un lema sota el qual es blanquejaven 25 anys de dictadura i es perpetrava al riu Ebre un homenatge als vencedors de la Batalla de l'Ebre i de la Guerra Civil, les tropes franquistes. Els organitzadors de l'acte han defensat que retirar el monòlit feixista no servirà «per amagar la història sinó per reivindicar-la» i per acabar amb el patiment de molts ciutadans que «el veuen cada dia i encara no saben on està enterrat el seu iaio». L'acte ha comptat amb la representació cent de l'obra 'Mort a les cunetes', de David Pintó i Joan Valentí. La lectura del manifest ha tancat l'acte al passeig del Riu de Tortosa, davant monòlit, on també l'acordionista Martí Marsal hi ha posat la música.

Farà just un any que Justícia ho tenia tot a punt per desmuntar el monument franquista de Tortosa, una fita que un jutge ha aturat mentre es resolen els recursos presentats per partidaris de mantenir el monòlit. La Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa ha fet un acte, aquest dimecres, per mantenir el pols i reclamar que es tregui de l'espai públic, 83 anys després de la posada en marxa del projecte, com s'ha recordat en les intervencions. Més d'un centenar de persones i una trentena d'entitats del territori hi ha donat suport. L'entitat ha recordat que s'ha arribat a «la recta final d'una carrera de fons» de 13 anys de lluita per una retirada que, o bé acceptaran els jutjats o bé blindarà una nova llei catalana.