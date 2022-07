L'Eufònic ebrenc recupera el caràcter festiu prepandèmia

L'Eufònic, el festival de les arts sonores, visuals i digital-performatives de les Terres de l'Ebre ha tancat la programació d'enguany amb actuacions que recuperen el caràcter festiu d'abans de la pandèmia. El programa inclou els directes d'electrònica de Throwing Snow, l'experimentació flamenca de Judeline, el trap del jove de Carabanchel d'origen marroquí Bouza i el projecte de pop electrònic inspirat en el post punk dels 80 de Nueve Desconocidos, així com els discjòqueis sets de Suchi i Verushka Sirit. El certamen, que se celebrarà del 25 al 26 d'agost a la Ràpita (Montsià), també acollirà el show audiovisual de l'artista Hara Alonso i performances «poc ortodoxes», al Mercat Vell, dels artistes Adelaida, Robert Cervera i Jaume Ferrete.

En paral·lel, el festival ha programat la instal·lació sonora «(ex)tension» de Fabrizio di Salvo & reConvert al Castell d'Ulldecona. Es tracta d'un projecte que crea un sistema de so tridimensional i analògic. A banda, Tortosa acollirà dos espectacles de flamenc amb la nova actuació del cantaor d'Utrera Tomás de Perrate i la performance de Flamenco Queer.

En l'edició d'enguany, s'inaugurarà 'Matadero per New Art Foundation', el nou espai per a les arts visuals en col·laboració amb NAF, referent internacional en l'art electrònic, el qual se suma a Lo Sindicat com a espai per a les instal·lacions artístiques a La Ràpita.

Pel que fa al vessant professional del certamen, també participaran ponents com Pau Waelder, que parlarà dels NFT i la seva vinculació amb les arts performatives; el creatiu Tupac Martir de Satore Studio, que ha treballat amb artistes com Beyoncé o Alexander Wang, entre altres.