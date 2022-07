El SEPRONA ensenya als nens com rescatar les cries d'aus atrapades als canals del Delta

Un cop rescatats els menors juntament amb els seus pares deixen anar els exemplars a l'aire lliure

Actualitzada 13/07/2022 a les 12:39

El SEPRONA ha dut a terme a principis de juliol a Sant Jaume d'Enveja una activitat per sensibilitzar els menors en la protecció del medi ambient, explicant el problema que tenen algunes cries d'aus aquàtiques de la zona, quan queden atrapades als canals.La jornada ha estat organitzada per l'Illa de Buda Societat de Caçadors en col·laboració amb la Federació Catalana de Caça RT Terres de l'Ebre, amb qui el SEPRONA manté contactes assidus.L'activitat es fa coincidir amb l'època de cria de l'ànec que habita els camps d'arròs ubicats al Delta de l'Ebre i consisteix a recórrer diversos canals d'aigües de reg per localitzar les cries d'aus aquàtiques que queden atrapades entre les parets de formigó. Aquestes cries, queden a mercè de les espècies depredadores que cohabiten el seu ecosistema perquè, una vegada capturades manualment, alliberar-les de forma immediata als camps propers, on són reunides novament amb els seus progenitores.La solta, en què van ser alliberats aproximadament 70 exemplars de l'espècie Ánade Real (Anas platyrhynchos) és realitzada principalment pels nens i les seves famílies i pretén despertar l'interès per la conservació del medi ambient dels més petits.