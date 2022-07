Unió de Pagesos alerta de l'augment de robatoris de garrofa

Les denúncies per furt de garrofa es podran posar sense haver de sortir de la finca assaltada

Actualitzada 12/07/2022 a les 16:39

Unió de Pagesos s'ha reunit aquest dimarts amb els caps dels Mossos d'Esquadra de les Terres de l'Ebre per alertar que ja han començat els furts de garrofa a la zona. El sindicat agrari i la policia han acordat més coordinació per prevenir els furts i perseguir-los. A més, Unió de Pagesos recorda que ha aconseguit que les denuncies es puguin fer in situ, sense haver de desplaçar-se fora de la finca, per facilitar al màxim el procés de denúncia.



Lamenten que una mesura com el fet d'obligar als lliuradors de garrofa a inscriure's en el Registre General de Producció Agrícola ha estat insuficient.

El sindicat anima la pagesia a no deixar passar cap furt sense que sigui denunciat, per poder tenir constància de tots els robatoris que es produeixin. El sindicat ha traslladat també als mossos que les mesures adoptades fins ara contra aquests robatoris no són suficients.