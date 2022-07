Detingut a Amposta per circular més de vint quilometres en direcció contrària per l'AP-7

El jove de 29 anys va donar positiu en les proves d'alcoholèmia amb una taxa penal de 0,87 mg/l

Actualitzada 12/07/2022 a les 11:59

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 10 de juliol un home, de 29 anys, com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària i conduir sota els efectes de l'alcohol.Els fets van ocórrer als voltants de les 03.00h del mateix dia 10, quan diverses trucades rebudes en el telèfon d'emergències 112 advertien que un turisme circulava per l'autopista AP-7 en sentit contrari al de la circulació, posant en greu risc a la resta d'usuaris de la via.Aquests fets eren comunicats per altres conductors que circulaven en sentit Barcelona i s'havien creuat amb el turisme entre les poblacions d'Amposta i Ulldecona (Montsià).Diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra van adreçar-se ràpidament a la zona de l'autopista on havia estat vist el vehicle i a l'alçada d'Amposta el van localitzar.El vehicle circulava en el sentit de la marxa correcte però de manera erràtica fent continues ziga- zagues per la qual cosa els policies el van aturar ràpidament.El conductor, que mostrava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de l'alcohol, va ser sotmès a les proves de detecció d'alcoholèmia i va donar 0,87 mg/l.L'home va quedar detingut pels delictes de conducció temerària i conduir sota els efectes de begudes alcohòliques.Per les informacions rebudes en el telèfon d'emergències 112, el vehicle va circular més de 20 quilometres en direcció contrària entre Amposta i Ulldecona fins que va realitzar un canvi de sentit.El detingut va quedar en llibertat després de declarar en seu policial i resta pendent de comparèixer davant el jutjat competent quan així sigui requerit.