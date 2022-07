En marxa el primer tram de la nova Via Verda de l'Aldea

Els alcaldes reclamen que es connecti amb la Via Verda de la dreta del Delta, que unirà Tortosa i la Ràpita

Actualitzada 11/07/2022 a les 14:14

Tres trams i connexió a l'altra banda del riu

Aquest dilluns s'ha inaugurat el primer tram de la nova Via Verda de l'hemidelta esquerre del Delta de l'Ebre. La ruta ciclista unirà l'Aldea, Camarles i l'Ampolla, i els Lligallos (al Baix Ebre). Tindrà 11,4 quilòmetres i el primer tram, d'1,8 quilòmetres, ja està en marxa a l'Aldea. La via va per l'antic traçat del ferrocarril que unia València i Barcelona, en desús des de 1997. Els alcaldes confien poder-la unir amb la Via que es fa per l'antic tram del Carrilet, a l'hemidelta dret, que unirà Tortosa amb la Ràpita. L'adequació del primer tram ha costat 38.618 euros, 15.400 dels quals subvencionats. Els alcaldes han celebrat la iniciativa compartida i treballen perquè Adif cedeixi l'antiga estació i la zona ferroviària de Camarles.Els alcaldes de l'Aldea, Camarles i l'Ampolla han acordat el nom del nou actiu turístic, Via Verda Delta de l'Ebre, tot i que se n'ha d'habilitar una altra a l'hemidelta dret i que durà el nom Via Verda del Carrilet, perquè ressegueix l'antic traçat de la línia que unia Tortosa i la Cava (Deltebre). L'alcalde de Camarles, Ramon Brull, i l'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arasa, han celebrat poder compartir la iniciativa, perquè representarà un gran actiu turístic per als tres municipis.«Hem de ser molts conscients de com aprofitem aquests actius turístics, i una de les millors formes és compartir i poder atraure turistes», ha dit Arasa. «Turísticament, no tenim un gran potencial, però estem treballant amb el centre d'interpretació de l'arròs, la via verda. Hem de saber aprofitar que estem al costat d'una població tan turística com l'Ampolla», ha afegit Brull.El primer tram la Via Verda del Delta comença a l'aparcament de la plaça 1 d'Octubre, al costat de l'Ajuntament de l'Aldea. Continua pel nou passeig de l'antiga via del tren, el monument format per un antic vagó de ferrocarril, en homenatge als treballadors i treballadores de l'antiga estació del tren, l'oficina de turisme de l'Aldea, l'edifici de l'antiga estació del ferrocarril i l'àrea d'autocaravanes. El tram aldeà de la Via finalitza al Barranc del Mas Roig.El segon tram serà entre els Lligallos i Camarles i tindrà una longitud de 6 quilòmetres. També treballen a l'Ampolla per enllestir el seu tram, de 3,6 quilòmetres. Brull ha explicat que mantenen negociacions amb Adif perquè els cedeixin la gestió de l'entorn de l'antiga estació del tren, uns terrenys que es podrien destinar a nous usos turístics.Quan la Via Verda del Delta de l'Ebre estigui llesta, l'alcalde de l'Aldea, Xavier Royo, també reclama que es connecti amb la Via Verda del Carrilet, i ha traslladat la petició a les administracions superiors (Consell Comarcal del Baix Ebre i Diputació de Tarragona) perquè els ajudin a fer-ho possible. Royo ha recordat que és una oportunitat única per a la comarca i que la interconnexió entre les dues vies verdes té exemples d'èxit a Europa.