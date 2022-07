El Deltebre Dansa recupera la improvisació als arrossars per fusionar territori i art

Una trentena de ballarins vinguts d'arreu del món participen en la iniciativa, amb una mescla d'estils musicals

Actualitzada 10/07/2022 a les 17:33

Una trentena de ballarins d'arreu del món han recuperat aquest diumenge al migdia la improvisació de dansa a la barraca d'en Salvador, a Deltebre (Baix Ebre), en el marc d'una nova edició del Deltebre Dansa. L'activitat, que la pandèmia havia obligat a cancel·lar els dos últims anys, torna a fusionar l'art i el vincle amb el territori en un dels cultius estrella de la zona, l'arròs.El director del festival, Roberto Olivan, ha apuntat que és una de les edicions amb més participació de ballarins, amb 250 inscrits. Sota el lema 'Move, human!', l'organització posa l'accent en la importància del contacte entre persones després de la digitalització de les relacions socials. El certamen posarà el punt final a la programació diumenge vinent.

El retorn de la improvisació de dansa als arrossars coincideix amb la fi de les restriccions sanitàries de la pandèmia. Tot i això, l'activitat s'havia deixat de celebrar en els darrers anys perquè en alguns casos, la imatge global del festival quedava eclipsada per aquesta iniciativa. L'edició d'enguany, segons Olivan, ha permès recuperar aquesta proposta i crear de nou una simbiosi entre l'art i el territori, un dels objectius proposats des de l'organització del certamen.

Precisament amb la voluntat d'oferir un retorn al municipi, s'ha preparat aquesta sessió d'improvisació d'estils musicals ben diversos a la barraca d'en Salvador. Abans d'enfangar-se per complet, els participants han escoltat atentament les indicacions d'en Polet, un dels impulsors d'aquesta iniciativa. Entre altres qüestions, ha posat de manifest els beneficis terapèutics de l'activitat. «És un exercici per als músculs isquiotibials fantàstic. Hi ha una tècnica que diu que tots els òrgans humans estan reflectits als peus... si això és cert, no hi ha millor reflexologia podal que caminar pels arrossars», ha assegurat.

A poc a poc, els participants s'han endinsat a l'espai adequat expressament per a l'ocasió. Alguns amb banyador i d'altres totalment nus, però tots han optat per deixar-se emportar per la música i les sensacions del seu cos. Precisament el moviment és el mínim comú denominador de tots els actes del programa del certamen. Segons Polet, l'entorn agrari és «una font d'inspiració» per als artistes que s'hauria de potenciar més amb activitats com la d'aquest diumenge.



Rècord de ballarins inscrits

L'edició d'enguany del Deltebre Dansa és la més multitudinària dels darrers anys, amb 250 inscrits d'arreu del món i setze docents de diferents disciplines artístiques. El programa, com és habitual, inclou formació professional i conferències. Tot i això, la proposta no només està oberta a ballarins, sinó també als espectadors. Així, fins al 17 de juliol s'espera atreure el públic general a la trentena d'espectacles inclosos en el programa i als tallers d'iniciació. De cara a futures edicions, Olivan confia introduir les noves tecnologies en el món del circ, la dansa i les arts escèniques.