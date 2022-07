Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís ahir a les 17.59 hores

Actualitzada 09/07/2022 a les 11:05

Un incendi va cremar ahir a la tarda dipòsits, de recollida d'olis, i contenidors a l'exterior d'una instal·lació, aïllada, a la zona del Raval de Crist de Roquetes. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 17.59 hores i s'hi van desplaçar amb 12 dotacions per sufocar el foc.En apagar l'incendi, els Bombers van poder accedir a l'interior de la instal·lació per revisar i comprovar que ni la zona d'oficines ni a la zona del molí d'oli hi havia temperatura. Les autoritats han informat que no hi ha hagut persones ferides.