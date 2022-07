Les comarques d'Ebre rebran 24 milions anuals pel tancament nuclear

Entre el Priorat, Baix Camp, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià obtindran en total 312 milions d'euros de la Generalitat

El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha assegurat aquest passat dimecres que les comarques de l'Ebre i les més properes a les centrals nuclears rebran 24 milions d'euros anuals per preparar-les pel «tancament nuclear» previst per 2035, a través del Fons de Transició Nuclear.Torrent s'ha referit a aquest fons en resposta a una interpel·lació de la diputada del PSC Sílvia Paneque, que ha reclamat que el 50 % dels recursos recaptats per la Generalitat en concepte de l'impost a les centrals nuclears vagi a parar a les comarques amb aquest tipus de plantes.El conseller d'Empresa i Treball ha començat per indicar que al Govern no li agrada que «la UE consideri l'energia nuclear com a energia verda», i per tant els partits que l'integren voten en contra d'això al Parlament Europeu. Cal preparar la transició energètica, ha dit Torrent, i per això el Govern ha creat «el fons de transició nuclear», el reglament de la qual d'aplicació ja està ultimat i començarà a estar operatiu aquest mateix any.Gràcies a aquest fons, cinc comarques del sud de Catalunya -Priorat, Baix Camp, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià- rebran anualment 24 milions d'euros que, multiplicats pels anys que falten per a la «aturada nuclear», prevista el 2035, significa que en total obtindran 312 milions d'euros de la Generalitat.L'objectiu és que aquests recursos serveixin per dur a terme «accions de desenvolupament econòmic» que compensin el proper tancament de les centrals nuclears. Torrent ha reconegut que «el sud carrega els costos de producció energètica de la resta del país, i això en el nou model energètic canviarà» perquè preveuen que hi hagi una distribució territorial.