Alcanar ampliarà la bilbioteca municipal amb la construcció d'una nova sala polivalent

L'obra s'ha adjudicat a l'empresa Sercodelta, SL, per un import de 276.000 euros, que serà finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat

Actualitzada 09/07/2022 a les 19:15

La Biblioteca Trinitari Fabregat compta amb tres plantes diàfanes que acullen les sales de lectura, les sales d'estudi, una sala de formació i una altra d'actes, dos terrasses i un jardí. En els pròxims mesos tindrà una nova sala polivalent de gran amplada, capaç d'acollir exposicions i altres projectes culturals.

En l'actualitat, la biblioteca disposa d'un fons de 53.231 volums i té 7.325 persones sòcies. A més, compta una programació estable: xerrades, exposicions, espectacles, concerts de format menut, etc. «A part de promocionar el coneixement a través de la lectura, també fomentem la cultura en les diferents vessants. Amb la nova sala podrem ampliar l'oferta i ens podrem aproximar a persones que no freqüenten la biblioteca», explica Pietat Subirats, directora de la biblioteca.

El gran volum d'activitats i serveis que la biblioteca ofereix a la ciutadania ha fet que l'actual sala d'actes no pugui acollir totes les propostes ni el nombre de persones que es desitjaria, per aquest motiu s'ha vist necessari construir una nova sala polivalent. L'obra s'ha adjudicat a l'empresa Sercodelta, SL, per un import de 276.000 euros (IVA exclòs), que serà finançat al cent per cent pel Departament de Cultura de la Generalitat.

Joan Roig, alcalde d'Alcanar i regidor de Cultura, destaca: «Tindrem una sala d'exposicions gran i moderna, així com un espai de promoció de la cultura per a tots els canareus i canareves. Gràcies a l'horari tan ampli de la biblioteca, també podrem ampliar els serveis sense haver d'augmentar recursos ni personal».

L'ampliació es construirà a la part que ocupa l'edifici del carrer Carolines, a la segona planta. «La part que es construirà és una sala polivalent dotada amb tot el material necessari, just a la dreta mirant l'edifici actual des de la façana. L'obra, a més, contempla la instal·lació d'una escala metàl·lica d'evacuació que donarà accés al pati del Verger de la Mestra Gual», explica Ivette Fibla, regidora d'Urbanisme.

Les dues plantes es troben comunicades per un ascensor per a que no hi hagi cap barrera arquitectònica. «Amb aquesta actuació finalitzem les diferents fases de remodelació de la biblioteca perquè l'edifici quedarà totalment reformat i adaptat», conclou la regidora.