La DO Terra Alta demana ajuts per als viticultors afectats per les últimes pedregades

Actualitzada 08/07/2022 a les 17:29

El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Terra Alta reclamarà a ajudes a l'administració per als viticultors afectats després del darrer episodi de pluges torrencials i la pedregada que ha afectat la comarca de la Terra Alta, sobretot els termes municipals de Batea i Caseres. També hi ha vinyes afectades als termes de Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca.Són gairebé 3.000 hectàrees les danyades per aquestes tempestes. Hi ha vinyes amb ceps molt afectats que poden suposar pèrdues de producció de fins al 90% del raïm. La zona és pràcticament la mateixa que va patir greus pèrdues per les tempestes i les pedregades del mes de setembre passat, en plena verema. La DO recorda que és «més urgent que mai trobar solucions».