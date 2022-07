La planta de vasets d'arròs precuinat de Deltebre produirà fins a 30 milions d'unitats en cinc anys

La planta de vasets de vidre d'arròs de Deltebre, amb 1.700 metres quadrats de superfície, fa quatre mesos que funciona, després de quatre anys d'estudis d'I+D i una inversió inicial de tres milions d'euros. Actualment, el producte d'aliments de cinquena gamma i 'ready to eat' es pot adquirir a la cadena de supermercats del Corte Inglés i pròximament arribarà al mercat majoritari, tant als supermercats com en botigues més petites. L'empresa pretén comercialitzar-lo no només al mercat espanyol, sinó també obrir-se al mercat internacional, començant pel francès.

Ara per ara, la nova línia de producció de Nomen Foods té deu treballadors, set dels quals ocupen llocs de treball de nova creació. En una primera fase d'activitat, la companyia calcula que produirà fins a 10 milions d'unitats, una xifra que podria incrementar-se fins als 30 milions d'unitats en els pròxims anys amb l'obertura a mercats internacionals. En un futur, també podria créixer el nombre d'empleats, tot i que no seria de forma proporcional.

Segons el CEO de l'empresa, Enric Batlle, les futures línies d'innovació i recerca passaran per altres productes, com ara els superaliments i elements nutricionals, que podrien tenir sortida de cara a la tardor vinent. Així, ha assenyalat que la planta de vasets de vidre d'arròs és la «base» d'aquesta pròxima aposta alimentària.

La sostenibilitat, present en els vasets d'arròs

Batlle ha assegurat que són «l'única empresa» que fa vasets d'arròs amb materials totalment sostenibles a l'estat espanyol, una proposta que promou la reutilització dels envasos. El producte, envasat amb vidre, descarta l'ús de plàstic d'un sol ús. En aquest context, la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha celebrat que l'empresa impulsi un projecte que ha qualificat de «revolucionari» pel que fa a la sostenibilitat i que s'alinea amb la llei de residus que està elaborant el Govern.

Teresa Jordà presenta l'Estratègia del Delta a Amposta

D'altra banda, Jordà exposarà aquest divendres a la tarda l'Estratègia del Delta a l'auditori municipal d'Amposta, després de presentar el pla prèviament al Parlament. El pla inclou mesures i solucions a curt, mitjà i llarg termini per evitar la regressió del Delta i la subsidència amb solucions basades amb la natura. «Nosaltres defugim de les picabaralles, és igual la fotografia; ni partits polítics, ni institucions, ni Ministeri, ni Generalitat, són massa anys de retrets i d'assenyalar-nos els uns als altres i al final el territori és un de sol i no podem permetre que se'ns escapi de les mans», ha sentenciat.