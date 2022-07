El monument franquista de Tortosa no es retirarà fins l'estiu vinent, com a mínim

La consellera de Justícia no confia que es resolguin aviat els recursos que han aturat la retirada del monòlit

Actualitzada 08/07/2022 a les 13:05

La consellera de Justícia no confia que es resolguin aviat els recursos oberts que mantenen paralitzada la retirada del monument franquista de Tortosa fet pel qual, treure'l aquest estiu tampoc serà possible.El desmuntatge s'havia d'haver fet fa just un any, al juliol, quan les condicions del riu –amb baix cabal- faciliten la instal·lació de la maquinària necessària. Per tant, tant si la justícia resol a favor de treure el monument com si cal esperar que ho empari la nova llei de memòria democràtica, el desmuntatge del monòlit franquista es retardarà, almenys, un any més.Ciuró ha reconegut que treballen amb els advocats perquè la normativa blindi la retirada, «sense marge possible» a noves interpretacions ni dedicions judicials.