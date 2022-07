L'incendi destapa part de l'escenari de la cinquena ofensiva de la Batalla de l'Ebre, prop de la zona dels Cocons

Actualitzada 08/07/2022 a les 13:33

La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha visitat la zona cremada en l'incendi de Corbera d'Ebre (Terra Alta), on s'han descobert restes òssies de soldats de la Batalla de l'Ebre en una vintena de nous punts. En total, s'han recollit 115 ossos que analitzaran els antropòlegs i si no es poden identificar, es dipositaran al Memorial de les Camposines de la Fatarella.En aquesta zona, prop dels Cocons, es va lliurar la quinta ofensiva entre la 45 Divisió internacional, coneguda com la Brigada Garibaldi, i la 13 Divisió de l'exèrcit franquista, el cos marroquí 'La Mano Negra'. Sobre el terreny cremat es troben fàcilment restes de casquets de bala i de granades. Amb la crema de la vegetació també han quedat a la vista moltes trinxeres.