El COPATE farà el segon tractament contra els mosquits en arrossars del Delta la setmana vinent

Actualitzada 06/07/2022 a les 18:35

El segon tractament es programa pocs dies després del primer perquè s'ha detectat un increment de la població de mosquit a través de les captures d'adults que realitzen els tècnics del COPATE. Als espais naturals ja s'han tractat dues mil hectàrees, aproximadament, de les cinc mil previstes. Paral·lelament, el president del COPATE, Xavier Faura, s'ha reunit aquest dimecres amb el director dels serveis territorials d'Acció Climàtica, Jesús Gómez, per avançar en la redacció del conveni plurianual que ha de garantir tots aquests tractaments.

El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) farà el segon tractament per combatre les larves de mosquit en arrossars periurbans, la setmana vinent. Concretament, es durà a terme a les zones de l'Ampolla, Camarles, l'Aldea, Deltebre, Riumar, Amposta, Eucaliptus, Poble Nou, Sant Jaume d'Enveja, els Muntells i la Ràpita.La previsió és tractar 2.100 hectàrees d'arrossars en tres dies si les condicions meteorològiques ho permeten. Una avioneta estén el producte BTI, que també s'usa al riu Ebre per a les larves de mosca negra. És el segon any que es fa servir per al mosquit i n'estudien l'eficàcia als arrossars. Les pluges afavoreixen la proliferació del mosquit.