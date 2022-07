Dues dones ferides de gravetat en un accident a la Ribera d'Ebre

Actualitzada 06/07/2022 a les 15:34

Una de les noies, ferida en estat greu, ha estat evacuada en helicòpter medicalitzat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, mentre l'altra ferida, menys greu, se l'ha traslladada en ambulància al mateix centre hospitalari, segons fonts del SEM. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat quatre unitats terrestres i l'helicòpter del SEM, quatre dotacions dels Bombers i cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra.

Dues dones han resultat ferides de gravetat en un accident de trànsit al terme de Garcia, a la Ribera d'Ebre. L'accident s'ha produït a la carretera N-420, al punt quilomètric 830, cap al nucli dels Guiamets, segons informen fonts del Servei Català de Trànsit. L'avís s'ha rebut quan passaven dos minuts de la una del migdia.En l'accident s'hi haurien implicats un turisme i un camió. Per causes que s'estan investigant, el vehicle, un tot terreny, hauria impactat contra el camió, segons els Mossos d'Esquadra. A causa de l'impacte, dues ocupants del vehicle, d'edat jove, han sortit projectades fora del cotxe. El seu vehicle ha quedat enmig de la via, que s'ha hagut de tallar al trànsit en els dos sentits de la marxa, segons el SCT.