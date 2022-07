La primera comunitat urbana de les Terres de l'Ebre serà ampostina

Està formada per l'Ajuntament d'Amposta, FITES Terres de l'Ebre, l'associació TATAKÜA i el Racó de la Festa

El nom ERA d'Amposta s'ha pres d'un espai característic d'una ciutat amb marcada ruralitat i envoltada d'un potent sector agroalimentari. La comunitat defineix quatre eixos d'actuació: els béns comuns urbans físics i l'activitat en espais públics per crear sentiment de pertinença; els béns comuns urbans relacionals, per a sensibilitzar en valors i donar a conèixer la comunalitat i els seus propòsits; la sobirania, amb l'impuls de les comunitats energètiques, i de mecanismes democràtics de constitució i funcionament de la mateixa comunalitat; i el mercat i moneda social, que té la voluntat de dinamitzar les relacions de consum conscient i local per a enfortir la resiliència de l'economia.

ERA d'Amposta serà la primera ciutat de les Terres de l'Ebre que se suma a les comunitats urbanes, un programa d'Empresa i Treball per dinamitzar les xarxes d'economia local amb una «perspectiva del dret a la ciutat i una economia social i solidària».Per a l'alcalde Adam Tomàs les comunitats urbanes són «un exemple» de «la voluntat de transformació» i de l'impuls de «models diferents» per convertir Amposta en «un referent» de l'economia social. La d'Amposta està formada per l'Ajuntament, FITES Terres de l'Ebre, l'associació TATAKÜA i el Racó de la Festa. ERA d'Amposta engegarà accions durant dos anys estimulant «l'empoderament ciutadà sobre els béns comuns» de la ciutat. Amposta vol ser un referent de l'economia