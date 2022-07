La plataforma #Monsortirem atorgarà ajuts als afectats dels aiguats d'Alcanar

Actualitzada 05/07/2022 a les 17:01

La plataforma #Monsortirem d'Alcanar (Montsià) ha obert una convocatòria d'ajuts per a les persones afectades pels aiguats de l'1 de setembre de l'any passat. L'import de les subvencions serà d'un màxim de 400 euros i un mínim de 50 euros. Es finançarà el restabliment dels béns personals perduts com mobiliari, electrodomèstics, neteja dels espais i despeses de condicionament.El termini per a presentar sol·licituds és de l'1 al 31 de juliol. L'entitat destinarà als ajuts les donacions i aportacions recollides en diferents esdeveniments esportius i musicals solidaris. #Monsortirem facilita models per presentar les sol·licituds, que s'han d'entregar a la plataforma, per correu electrònic o als serveis agraris d'Alcanar.