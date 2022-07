Detingut per robar a una àvia quan acabava de treure diners del caixer a Móra la Nova

L'arrestat va prendre la bossa de mà amb una estrebada i va fer caure la víctima a terra

Actualitzada 05/07/2022 a les 11:03

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys i veí de Móra la Nova (Ribera d'Ebre) com a presumpte autor d'un robatori amb violència a una dona d'avançada edat. Els fets es van produir el 27 de juny. La víctima, de 86 anys, sortida d'una entitat bancària del municipi on havia retirat diners en efectiu de la seva pensió.El detingut la va abordar al carrer i li va demanar els diners. La dona s'hi va negar i ell li va prendre la bossa de mà d'una estrebada i la va fer caure a terra. Afortunadament, la víctima no va patir ferides de consideració. La dona va identificar l'agressor i lladre com un conegut del seu entorn social i el van detenir dijous. Després de passar a disposició judicial, ha quedat en llibertat amb càrrecs.