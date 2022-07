Recuperen una antiga fàbrica a Flix on es produïen explosius durant la Guerra Civil

La fàbrica va ser l'única instal·lació de l'estat on es produïa l'explosiu anomenat cloratita

Fins al 6 de juliol estudiants d'Arqueologia de la UB excavaran i estudiaran les restes d'una fàbrica a Flix (Ribera d'Ebre) que va ser durant els anys 20 i 30 del segle passat l'única instal·lació de l'estat on es produïa l'explosiu anomenat cloratita, utilitzat en la mineria i la construcció així com a arma durant la guerra civil. De fet, la fàbrica va ser especialment bombardejada per les tropes franquistes ja que era un punt de producció d'explosius i gasos verinosos.Durant els treballs arqueològics s'excavaranque es van construir precisament durant la guerra civil, així com s'estudiaran les diverses edificacions que es conserven de les antigues instal·lacions. L'objectiu és establir unes bases per a la recerca, conservació i difusió de l'antiga fàbrica en tant que element patrimonial.La fàbrica va començar a funcionar l'any 1923 a partir d'un conveni de col·laboració amb una empresa alemanya que va permetre a les instal·lacions de Flix disposar dels drets de fabricació, venda i distribució a Espanya i Portugal d'un explosiu anomenat Miedzienkite: una barreja de clorat de potassa, clorur amònic i nitrat que a la península ibèrica es va comercialitzar amb el nom de Cloratita i que permetia trencar elements de gran duresa.El 1936 la fàbrica va ser ocupada pels sindicats CNT i la FAI. Posteriorment, la Comissió d'Indústries de Guerra de la Generalitat va encarregar a aquest equipament la fabricació de nitrat amònic i cloratita. Flix va ser el primer municipi que va patir els efectes dels bombardejos aeris a Catalunya, durant la Guerra Civil.La fàbrica va esdevenir un objectiu militar a causa de la importància de la seva producció. Els continus bombardejos provoquen la falta del material necessari per a la producció de cloratita i el tancament definitiu de les instal·lacions.