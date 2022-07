La protectora Petjades de l'Ebre serà l'encarregada de gestionar el refugi d'animals a Tortosa

Actualitzada 04/07/2022 a les 18:22

L'Ajuntament de Tortosa ha adjudicat la gestió de les instal·lacions municipals d'acollida d'animals a l'associació Petjades de l'Ebre. La protectora s'encarregarà de la captura, acollida, alimentació i manteniment dels animals abandonats o perduts, de la gestió del refugi així com de les adopcions.A més, des de l'entitat també faran diverses accions per conscienciar a la ciutadania de la necessitat i l'obligació que els animals portin xip identificatiu i que estiguin registrats al cens del consistori. També desplegaran una campanya per Nadal perquè no es regalin gossos com si «fossin joguines», entre altres. El contracte té tres anys de vigència i es pot prorrogar per un any més. El cost s'ha xifrat en 152.460 euros.