Mor ofegat un nen de tres anys a la piscina municipal de Móra d'Ebre

El consistori decreta dos dies de dol i tanca provisionalment les instal·lacions

Actualitzada 02/07/2022 a les 11:03

Un infant de tres anys va morir ofegat ahir divendres a la tarda a la piscina municipal d'estiu de Móra d'Ebre. L'avís del succés es va rebre pels voltants de les 18.00 hores i els guàrdies municipals s'hi van desplaçar ràpidament, procedint a desallotjar el recinte i assistir el socorrista en les tasques de reanimació de la víctima mentre s'esperava l'arribada del SEM (amb dues ambulàncies i l'helicòpter al lloc dels fets). Malgrat les maniobres de reanimació, no es va poder fer res per salvar la vida del nen.L'infant es trobava de pas amb la seva família per la capital de la Ribera d'Ebre i es desconeixen encara les causes que han provocat el desgraciat accident. L'Ajuntament de Móra d'Ebre ha decretat dos dies de dol oficial i ha anunciat que tanca provisionalment les instal·lacions durant el cap de setmana.