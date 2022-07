Paulo Santos, nou director general de l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II

Santos és enginyer mecànic i cap del grup de Qualitat de la direcció general des de 2019

La junta d'administració de l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV) ha nomenat Paulo Santos com a nou director general de l'entitat. Relleva a José Antonio Gago, que ha ocupat aquest càrrec els últims deu anys. Santos es va incorporar com a staff de la direcció general d'ANAV el 2017 i és cap del grup de qualitat des de fa tres anys. El nou director general és enginyer mecànic, format a l'Institut Superior Tècnic de Lisboa, a Portugal.Va iniciar la seva carrera a Energías de Portugal (EdP) on va arribar a ser cap de manteniment d'una central tècnica. També ha treballat per Endesa, on ha estat directiu i ha ocupat diferents càrrecs a Amèrica Llatina, i va tornar a Roma com a representant de la producció tèrmica de carbó d'ENEL.