Denunciats una empresa de la Ràpita i un particular per abocaments il·legals a Alcanar

Els autors s'enfronten a elevades sancions i també l'obligació d'haver de restituir l'espai malmès

Actualitzada 01/07/2022 a les 12:52

Agents dels Mossos d'Esquadra pertanyents a la Unitat Regional de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre han denunciat un home i una empresa de la Ràpita per uns abocaments de residus i deixalles a la zona del camí Natural Via Verda Val de Zafán, al terme municipal d'Alcanar (Montsià).Els agents van rebre informació sobre uns abocaments en aquest espai i un cop al lloc van localitzar fins a tres abocaments de residus i deixalles de dimensions considerables, els quals estaven ubicats a escassos metres de distància entre ells. Els mossos van comprovar que entre les escombraries també hi havia restes de fibrociment, residu que conté amiant i per tant està considerat com a perillós.Un cop efectuades les corresponents gestions, els policies van poder identificar com a responsables d'aquests fets, una empresa de serveis de la Ràpita (Montsià) i un particular.La denúncia es trametrà ara a l'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament d'Alcanar, com a institucions competents amb la matèria.