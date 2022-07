Rubén Biarnés, nou alcalde de Móra d'Ebre

Actualitzada 01/07/2022 a les 14:24

Prèviament a l'elecció del nou alcalde s'ha incorporat a l'equip de govern Lorena Sastre, número 9 de la llista de Junts per Móra d'Ebre a les eleccions del 2019. Sastre, amb estudis superiors com a tècnica d'integració social i treballadora a l'Associació Jeroni de Moragas.

Rubén Biarnés ha estat escollit aquest dijous nou alcalde de Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre), després que el seu company de llista, Joan Piñol, renunciés al càrrec el 17 de juny. L'elecció ha comptat amb els sis vots favorables de Junts per Móra d'Ebre i els dos de la CUP i Tots i Totes per Móra d'Ebre.L'acte ha aplegat una cinquantena d'assistents entre els quals diversos càrrecs de Junts a les Terres de l'Ebre. Biarnés ha tingut paraules de reconeixement per a la família, l'alcalde sortint, els companys d'equip de govern i els treballadors de l'Ajuntament. A més ha encoratjat la resta de grups a seguir treballant com fins ara. El nou alcalde, de 49 anys, és diplomat en ciències empresarials per la URV i és treballador de banca.