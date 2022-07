L'aparcament torna a estar regulat al Trabucador després dels bons resultats de l'estiu passat

Les administracions defensen l'efecte conservacionista de la mesura, que no agrada a tots els usuaris

Actualitzada 01/07/2022 a les 13:52

Des d'aquest divendres i fins al 31 d'agost, per accedir amb vehicle a l'istme del Trabucador, al delta de l'Ebre, s'ha de pagar. Els bons resultats de la prova pilot de l'estiu passat avalen aquests controls i limitacions en els espais més fràgils del parc natural perquè s'evita massificacions i conductes incíviques. Com l'any passat, aparcar tot el dia val 5 euros per als turismes, 3 per a les motos i 8 les caravanes, però com a novetat surt un euro més barat si es reserva i paga prèviament en línia, i la primera hora està exempta de pagament. La recaptació es fa servir per ampliar serveis i s'han creat 14 llocs de treball. També Amposta i Deltebre han regulat els aparcaments a zones com l'Eucaliptus, la Bassa l'Arena o la Marquesa.

Després de fer balanç de la prova pilot de l'estiu passat, l'Ajuntament de la Ràpita (Montsià) no ha dubtat en tornar a aplicar la regulació d'accés i aparcament amb vehicles a la barra del Trabucador del Delta. L'alcalde Josep Caparrós ha destacat que el control «permet respectar l'entorn i preservar-lo, per continuar gaudint-lo». També el director del parc natural del Delta de l'Ebre, Francesc Vidal, ha recordat que es busca evitar els problemes de conservació que causa la massificació de turistes, però també que permet que els visitants no tingui «una experiència poc agradable», com passa «si la gent arriba, no pot aparcar, no pot passar, o no té llocs adequats», ha exemplificat Vidal.

Tot i que aquesta regulació serà idònia en altres etapes, com Setmana Santa, on també creix molt l'afluència als espais del Delta, el director del parc natural entén que «és complicat» desplegar el servei «per quatre o cinc dies». Per compensar-ho, es reforcen les actuacions de control i les campanyes d'informació perquè la gent ha de saber «on va i com s'ha de comportar».

«Amb la pandèmia hi havia molta necessitat de sortit, sobretot en espais oberts, i molta gent no sabia què vol dir un parc natural i els comportaments han de tenir per respectar la seva sensibilitat», ha contat Vidal. Des del parc natural, apunten que «comportaments incívics hi ha tot l'any» i que ha calgut incidir molt els últims temps amb el caravàning i les acampades. Es dona informació, també amb la senyalització, i es treballa en coordinació amb els cossos de seguretat per minimitzar impactes de cara espai natural. «Cada vegada, la gent està més sensibilitzada. Va haver-hi una mica de descontrol i cal educar la gent», ha afegit Vidal.

Usuaris solidaris

Tot i que ser un matí de cel tapat al Trabucador, els primers usuaris han anat arribant des de primera hora per gaudir de l'espai. Les barreres funcionen des dos quarts de deu del matí fins a dos quarts de nou del vespre –i està prohibit accedir-hi entre les onze de la nit i les sis de la matinada-. Alguns coneixien la regulació de l'any passat i altres es quedaven una mica paralitzats al trobar les barreres, unes instal·lacions fetes a mida per a aquest espai del Delta on no arriba l'energia elèctrica, i que s'autoabasteixen amb energia solar.

Després de parar, preguntar i pagar, la majora s'han mostrat comprensibles amb la mesura, com el grup de la Yolanda, de Vitòria, que ha entrat en dos turismes. «No sé si a la gent d'aquí que ve més igual els molesta, però a nosaltres ens sembla bé. Ens agrada que els llocs es cuidin i hi hagi poca gent, i es cuidi el medi ambient. Cinc euros per cotxe no ens sembla cap barbaritat», ha dit. També la Begoña, de Navarra, creu que no es pot deixar de visitar l'istme per pagar cinc euros. «Em sembla magnífic. Venim molt, quasi cada any. Hem de preservar el que ens agrada, i el Delta, entre altres coses, és entorn natural», ha defensat.

No ha rebut igual la mesura la Consuelo, que s'ha mostrat sorpresa de trobar les barreres per accedir. «Si ens deixessin passar fins on anem, però dos quilòmetres, cinc euros, em semblen molts diners», ha lamentat un cop havia accedit a l'istme. «Tothom vol tranquil·litat i el seu espai i això em sembla molt malament», ha afegit.

Quan la barrera s'aixeca, la primera hora d'estada està exempta de pagament. Hi ha tres bosses d'aparcament amb capacitat per a 700 vehicles. L'estiu passat, al Trabucador hi van aparcar 24.510 vehicles. La recaptació va ser de 100.000 euros, que és la meitat del que costa implantar la regulació, i l'Ajuntament de la Ràpita destina els diners a serveis complementaris que s'ofereix des d'aquest divendres fins al 31 d'agost: primers auxilis, neteja diària, i agents cívics i turístics. Per tot plegat, s'han creat 14 llocs de treball.

Més espais regulats

També a la platja de la Marquesa i la Bassa l'Arena, a Deltebre, i a la zona de l'Eucaliptus a Amposta es regula l'aparcament –en alguns casos també amb cost-. L'Ajuntament d'Amposta permet aparcar en un dels vorals del camí de la platja i també ha delimitat les dunes perquè no s'hi accedeixi. En aquest espai, s'han contractat set persones, quatre de les quals fan agents ambientals que es passegen amb bicicleta oferint informació i alertant de males praxis. Com a novetat, enguany, dues persones netegen la platja cada dia manualment –l'any passat es feia amb un tractor-. Això ha permès que aquest divendres hagin detectat un niu de tortugues babaues en aquesta platja, que ja s'ha protegit.