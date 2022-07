L'alcalde adverteix que molts veïns tenen vinculat el servei de teleassistència al telèfon fix

Actualitzada 01/07/2022 a les 14:01

L'Ajuntament de Caseres (Terra Alta) denuncia que el poble fa onze dies que no té servei de telefonia fixa, per una avaria que la companyia, Movistar, els ha comunicat que van resoldre aquest dijous. En canvi, des del consistori remarquen que la població segueix sense tenir línia al telèfon fix i que preocupa el cas d'alguns veïns, gent gran que viu sola i té vinculat el servei de teleassistència a aquest servei.«Mentre treballen per portar la fibra òptica a Caseres ens deixen sense cobertura de telèfon fix. En situacions climatològiques adverses, quan hi ha hagut alguna avaria, ho han resolt amb més rapidesa», ha lamentat l'alcalde Manel Palau. L'Ajuntament assenyala que la cobertura de telefonia mòbil i d'Internet funciona correctament.