Ingressa a la presó el detingut a Horta de Sant Joan per irrompre a casa d'un veí i apunyalar-lo

La víctima va haver de ser ingressada a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i va rebre l'alta aquest dimecres

Actualitzada 30/06/2022 a les 13:21

El titular del jutjat Gandesa va ordenar aquest dimecres a la nit l'ingrés provisional a la presó del detingut a Horta de Sant Joan dilluns passat per irrompre al pis del seu veí i apunyalar-lo. L'home, que està sent investigat per suposats delictes d'homicidi en grau de temptativa i violació de domicili, ha estat traslladat al centre penitenciari Mas Enric del Catllar.L'atac van tenir lloc el dia 27 de juny al migdia, quan l'arrestat va entrar a casa del veí i el va agredir amb un ganivet causant-li ferides. La víctima va haver de ser ingressada a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i va rebre l'alta aquest dimecres. La seva mare també va resultar ferida lleu durant l'atac.