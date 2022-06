El Baix Ebre demana a l'Estat una subvenció per reactivar els pobles petits i fixar població

El projecte proposa «diversificar i modernitzar» activitats empresarials als municipis de menys de 5.000 habitants

Actualitzada 30/06/2022 a les 18:30

La proposta implica reforçar en els pobles petits el dispositiu d'Inserció Sociolaboral del Baix Ebre i desplegar el dispositiu d'Atenció a les Empreses, ara centralitzat al viver d'empreses, per «atendre des de la proximitat les persones que busquen una ocupació».



El projecte vol activar xarxes de col·laboració entre empreses i «agents que promoguin les relacions de cooperació i col·laboració per enfortir la resiliència del teixit empresarial de les localitats petites», així com millorar l'educació, la formació professional i la capacitació digital en les àrees rurals. El Consell Comarcal del Baix Ebre també demanarà 1,2 MEUR dels fons Next Generation per rehabilitar els edificis públics i reduir el consum energètic. De moment, ja s'ha licitat la primera fase de les obres de reforma de la seu comarcal, que es finançaran amb el PUOSC.

El Consell Comarcal del Baix Ebre presentarà una sol·licitud als ajuts estatals per a la innovació territorial, la reactivació de l'activitat socioeconòmica i la lluita contra el despoblament del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic.Hi presentaran el projecte 'Viure i treballar al Baix Ebre (2023-2024)' i esperen aconseguir una subvenció de 498.141 euros per promoure l'activitat socioeconòmica als municipis de la comarca de menys de 5.000 habitants (Aldover, Alfara de Carles, Benifallet, Camarles, el Perelló, l'Ampolla, l'Aldea, Paüls, Tivenys, Xerta i les EMD de Campredó, Bítem i Jesús).