La Terra Alta posarà a prova el transport públic a demanda, una iniciativa per afavorir l'arrelament

Territori ja redacta tots els projectes dels cinc trams de la C-12 en què es desdoblarà un dels sentits de circulació

Actualitzada 28/06/2022 a les 13:47

La Terra Alta posarà a prova el transport a demanda, una iniciativa que forma part d'un projecte pilot de les Garrigues per afavorir l'arrelament i l'equitat territorial. Es tracta d'una modalitat en què els usuaris poden demanar que se'ls reculli, amb només 15 minuts d'antelació, a través d'una aplicació o per telèfon. Per definir les rutes, Vicepresidència ha encomanat un estudi (10.000 euros) que identificarà les necessitats i els fluxos habituals dels habitants de la comarca, dins i fora de la Terra Alta.Territori també ha adjudicat ja la redacció dels projectes perquè es pugui desdoblar, amb dos carrils, un dels sentits de circulació en cinc trams de la C-12. Amb els carrils 2+1 s'ha de millorar la seguretat i la fluïdesa de la via.