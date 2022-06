Enregistren festes de bous embolats a l'Ebre per forçar la seva prohibició

El Parlament català debat una proposició de llei presnetada per la CUP i En Comú Podem

Actualitzada 28/06/2022 a les 10:39

L'organització animalista AnimaNaturalis ha filmat una dotzena de festes amb toros embolados que se celebren en diferents localitats catalanes i que és una de les modalitats de tancament que vol prohibir una proposició de llei presentada en el Parlament per la CUP i En Comú Podem.L'organització ha recordat que avui acaba el termini per a presentar esmenes a la totalitat a la Proposició de Llei que demana prohibir les modalitats de 'correbous' més agressives i ha assegurat que cap partit ha presentat cap fins ara.La temporada forta d'espectacles amb toros a Catalunya, on estan prohibides les 'corridas' amb mort del toro, ha començat sobretot a les comarques de les Terres de l'Ebre, que preveue celebrar més de 450 actes fins a final d'any, dels quals un centenar seran embolats amb foc (col·loquen boles amb foc a les banyes del brau).Representants d'AnimaNaturalis i de CAS International han informat que han reprès l'enregistrament d'aquestes celebracions, sobretot de toros 'capllaçats' i embolats, dues modalitats que la plataforma Prou ​​Correbous ha instat a prohibir en el Parlament a través de la Proposició de Llei impulsada per la CUP i En Comú Podem.AnimaNaturalis ha filmat els bous embolats que s'han celebrat durant els últims dies a l'Ampolla, Lligallo de Gánguil i a Sant Jaume d'Enveja i que són «imatges de molt difícil accés, pel fet que sovint els càmeres són increpats i se'ls dificulta el seu treball a l'hora d'obtenir imatges», ha explicat la directora d'AnimaNaturalis, Aïda Gascón.«Tant a Sant Jaume d'Enveja com a L'Ampolla alguns dels toros es van enredar amb la corda i van patir fortes caigudes i estirades«, ha comentat Gascó, que explica que un altre va sofrir en donar-se la volta a una de les boles de foc i quedar just en contacte directe amb el seu llom.Segons Gascó, «en el cas del Lligallo del Gánguil, el toro va trencar part de l'estructura d'una torre de fusta, i li van caure damunt els taulons. A més, un participant li va llançar una samarreta a les boles de foc, que va quedar penjant de les banyes una bona estona, amb el perill que això comporta».AnimaNaturalis ha avançat que denunciarà els fets i que en els toros de Lligallo del Gánguil van utilitzar pirotècnia, traques i coets, quan els animals estaven dins de la plaça dins del calaix.Per a AnimaNaturalis, «no ha d'haver-hi deba»" sobre la continuïtat d'aquestes modalitats de festes amb «bous enllaçats, embolats i bous de mar», i confien que tots els grups del Parlament donin suport a la proposició de llei per a la seva prohibició.«Que deixin de pensar en un grapat de vots per a assegurar algunes alcaldies i pensin en el sentit general de tota Catalunya, que rebutja per amplíssima majoria aquests espectacles, fins i tot moltíssima gent de les Terres de l'Ebre», ha afirmat Gascó.AnimaNaturalis i CAS International també estan elaborant un informe per a quantificar el cost d'aquestes festes en la trentena de municipis on se celebren i que, segons els animalistes, suposen un cost de més de 850.000 euros als ajuntaments.