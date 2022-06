Els Mossos investiguen una baralla amb dos ferits en una discoteca de Deltebre

Actualitzada 27/06/2022 a les 17:52

En declaracions a l'ACN, fonts de la direcció de la discoteca MUUM de Deltebre han descrit l'incident com una «baralla». Segons han relatat, i seguint els protocols establerts, el servei de seguretat de l'establiment va intervenir tan bon punt van detectar empentes i cops entre dos persones a la pista de ball. Els van separar i van treure del local. La direcció de la discoteca, però, assegura desconèixer quines són les causes concretes que l'haurien provocat i s'ha posat a disposició dels investigadors policials per ajudar a esclarir els fets. En aquest sentit, han condemnat explícitament –també amb missatges fets públics a les xarxes socials- «qualsevol mena d'accions violentes, siguin verbals o siguin físiques». El local, segons han remarcat, disposa d'un «punt lila» i han format el personal per prevenir i actuar davant les agressions. També l'Ajuntament de Deltebre ha condemnat i rebutjat, a través de les xarxes socials, «qualsevol agressió per motius de gènere o orientació sexual», com la que denuncien que van patir dos homes en aquest local d'oci nocturn del municipi.

Els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla en una discoteca de Deltebre (Baix Ebre) en què dos persones van resultar ferides. Els fets es van produir la matinada de divendres, durant la celebració de la revetlla de Sant Joan, a l'interior del local d'oci.Els implicats han presentat denúncies creuades per agressió. Un dels ferits ha denunciat que el van copejar amb motivacions homòfobes, extrem que s'està investigant. Els Mossos continuen prenent declaracions als testimonis. Fonts de la direcció de la discoteca MUUM han confirmat a l'ACN que els serveis de seguretat van intervenir per aturar una baralla i van fer fora del local els implicats, com és habitual, però desconeixen els motius pels quals es va produir.