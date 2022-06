Tallen la «Carretera de la Vergonya» de la Ràpita per demanar millores a la via

Els manifestants reclamen a la Diputació que executi les obres

Actualitzada 26/06/2022 a les 13:41

Una vintena de persones s'han manifestat aquest diumenge al matí a l'entrada de la denominada 'Carretera de la Vergonya', a la Ràpita (Montsià). La via comunica la localitat amb Poblenou del Delta i el Trabucador i té problemes estructurals. Els manifestants han fet un tall reivindicatiu per reclamar a la Diputació de Tarragona i als ajuntaments que posin fil a l'agulla després d'anys de promeses.El col·lectiu recorda que fa un any la Diputació va anunciar que el projecte d'obres hauria d'estar enllestit durant el primer semestre d'enguany.De moment, però, encara no està fet i no hi ha calendari d'actuacions. Segons la plataforma hi ha uns 40 accidents cada any, entre cotxes que surten de la via i cauen als arrossars, i petites topades.