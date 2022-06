Gandesa demana una nova rotonda i la millora del tram urbà de l'N-420

El Ministeri de Transports ha de licitar enguany la redacció del projecte de la variant de la capital terraltina

Actualitzada 23/06/2022 a les 15:00

L'Ajuntament de Gandesa i el Ministeri de Transports han acordat millorar el tram urbà de l'N-420, amb nous semàfors, passos de vianants i altres elements, per reforçar la seguretat i la permeabilitat de la via. La secretaria d'Infraestructures també s'ha compromès a construir una rotonda a la part nord de Gandesa, a la mateixa N-420, per millorar els accessos i reduir la sinistralitat. El projecte es començarà a redactar «aviat».L'alcalde Carles Luz, acompanyat del diputat Ferran Bel, ha tancat aquests acords en una reunió aquest dimecres amb el secretari general d'Infraestructures Xavier Flores. El Ministeri també ha de licitar enguany la redacció del projecte de la variant per treure el trànsit del centre de la capital de la Terra Alta.