Desmantellen una plantació de marihuana a Alfara de Carles

Els Mossos han detingut sis persones que vivien en una tenda de campanya de grans dimensions a la mateixa plantació

Actualitzada 23/06/2022 a les 11:52

955 plantes marihuana a Paüls

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimarts sis homes, d'edats compreses entre els 18 i 39 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.Dies abans els agents havien tingut coneixement de la possible existència d'una plantació de marihuana ubicada al Barranc de la Vall Figuera, dins del terme municipal d'Alfara de Carles (Baix Ebre), en un espai protegit del Parc Natural dels Ports.Arran d'aquest informació els policies van personar-se en el lloc, ubicat en una zona boscosa i de difícil accés, on van localitzar una plantació de 1.055 plantes d'uns 60 centímetres d'alçada distribuïdes en diversos bancals.El agents van detenir sis homes que s'encarregaven del seu manteniment. Els arrestats, que residien temporalment a la mateixa plantació, tenien una zona habilitada per menjar i descansar on hi havia una tenda de campanya de grans dimensions i una cuina de butà.La plantació disposava de sistema de reg format per dues basses d'aigua fetes amb troncs i lones de plàstic.Els detinguts van passar a disposició judicial i es va decretar la seva llibertat amb càrrecs.D'altra banda, el passat 7 de juny els Mossos d'Esquadra van desmantellar una plantació de les mateixes característiques a la localitat de Paüls (Baix Ebre).Una dotació policial, durant un patrullatge preventiu pel paratge conegut com la Font del Fangar, va escoltar uns sorolls provinents de la zona boscosa.Un cop adreçats al lloc referit, van localitzar una plantació de marihuana de 955 plantes i dos homes que les cultivavenEls dos detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.