Denunciat per vendre articles pirotècnics sense autorització a Gandesa

El propietari de l'establiment tampoc comptava amb les mesures de seguretat obligatòries

Actualitzada 23/06/2022 a les 12:26

Els Mossos d'Esquadra han denunciat el propietari d'un establiment de Gandesa per vendre articles pirotècnics sense les autoritzacions ni mesures de seguretat obligatòries. Durant la inspecció, els agents han intervingut 442 caixes, algunes de les quals ubicades al costat d'altres materials inflamables.Coincidint amb la festivitat de Sant Joan, aquests dies la Guàrdia Civil també fa inspeccions a les casetes temporals i en establiments permanents que venen pirotècnia, per controlar i evitar la venda irregular d'aquest material. Fins al moment, els agents, especialistes en intervenció d'armes i explosius, han inspeccionat 60 guinguetes i 40 botigues de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre i han detectat 12 infraccions. En aquests casos, els petards s'han intervingut i s'ha lliurat a l'autoritat competent perquè siguin destruïts, ja que suposaven un risc per als consumidors. Les inspeccions continuaran fins divendres.