El Delta de l'Ebre regula de nou aquest estiu l'accés motoritzat per evitar aglomeracions

S'obrirà una zona d'aparcament amb reserva prèvia

Actualitzada 22/06/2022 a les 12:18

Els parcs naturals gestionats pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural comencen a implementar mesures per ordenar el seu accés aquest estiu i evitar aglomeracions que posin en risc la capacitat d'acollida del medi natural, com ja van començar a fer l'estiu passat. Totes aquestes accions s'emmarquen dins del pla de xoc endegat pel Departament per compatibilitzar la protecció del paisatge, la flora i la fauna amb la pesca, l'agricultura, la ramaderia i les activitats d'oci i turístiques.Al Parc Natural del Delta de l'Ebre, l'Ajuntament de la Ràpita tornarà a posar en marxa la regulació de l'accés dels vehicles al Trabucador de l'1 de juliol al 31 d'agost. Únicament es podrà aparcar des de les 6 h fins a les 23 h i resta prohibit circular i estacionar de les 23 h a les 6 h. La reserva per utilitzar l'aparcament es pot fer a través del web lotrabucador.cat A la Platja de l'Eucaliptus, s'ha abalisat amb pals i cordes la pista d'arena principal per tal de canalitzar el pas de vehicles i ordenar l'aparcament. L'objectiu principal és protegir les zones amb vegetació natural d'aquest espai. L'Ajuntament d'Amposta reforçarà la informació amb dos agents cívics durant el període estival. La platja també disposarà d'una zona per a gossos (lligats) i d'una àrea per a pesca. Com en altres zones de Parc, la pernoctació no està permesa. A la platja de la Marquesa-Punta del Fangar, l'Ajuntament de Deltebre manté obertes dues zones d'aparcament, una a la platja de la Marquesa i l'altra a la Bassa de l'Arena, que els mesos de juliol i agost serà de pagament.Pel que fa al Parc Natural dels Ports, l'Ajuntament d'Arnes començarà a aplicar aquest mateix cap de setmana la regulació de l'accés de vehicles als Estrets (per Biarnets) i al Toll del Vidre. A partir del juliol, l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan també té previst aplicar la seva regulació de l'accés motoritzat als Estrets (per Lliberós) i al Canaletes. Aquests aparcaments, associats a zones de bany i descens de barrancs, seran de pagament. El Parc Natural donarà suport a l'ordenació dels accessos amb la presència de personal informador els dies de màxima afluència de juliol i agost.