Deltebre Dansa torna amb tot el seu potencial i més alumnes que mai

Deltebre es prepara per recuperar un dels seus principals esdeveniments culturals després de dos anys «de parada i atzucac». El Deltebre Dansa torna del 4 al 17 de juliol i l'alcalde Lluís Soler ha assegurat que «rescaten» un dels esdeveniments «més forts» i que «més orgull de poble» generen. Soler ha agraït als organitzadors del festival, sobretot a Roberto Olivan, fundador i director artístic, que hagin suportat «estoicament» la complicada situació, sobretot per al sector cultural, que han suposat els dos anys de pandèmia. Deltebre Dansa torna amb el lema 'Move, Human!', per representar amb la cultura i la dansa que cal «tornar a moure la humanitat».

«Amb il·lusió i esforç, Deltebre tornarà a ser la capital internacional del circ», ha destacat l'alcalde. De fet, Olivan ha explicat que per primera vegada, diverses escoles, acadèmies i universitats d'arreu del món han inscrit grups molt nombrosos d'alumnes perquè puguin fer la formació complementària dels seus estudis a Deltebre. És el cas Fontys, a Tíburg (Països Baixos), una universitat dels Estats Units i una escola del Regne Unit.

»S'estan sumant altres universitats que envien futurs professionals de la dansa cap aquí, i també festivals, com el SóLODOS en Danza de Costa Rica que sempre envien artistes en creixement artístic», ha detallat el director de Deltebre Dansa. «Són alumnes que venen a crear capital humà, art i cultura i donen un punt de projecció i d'internacionalització potent mentre recuperem les nits de cohesió, de caliu i de xalar, que diem al Delta», ha afegit l'alcalde.

Tallers professionals

Els tallers professionals pot acollir 180 alumnes cada setmana. S'hi han inscrit 250 estudiants de més de cinquanta nacionalitats i aprendran amb professors de renom internacional com Milan Herich (Eslovàquia), David Zambrabo (Veneçuela), Alleyne Dance (Regne Unit), Rakesh Sukesh (Índia), Lucija Romanova (Croàcia), Lali Ayguadé (Catalunya), Akira Yoshida (Espanya), Anton Lachky (Eslovàquia), Wim Vandekeybus (Bèlgica), Jozef Frucek (Eslovàquia), Natalia Pieczuro (Polònia), Marion Sparber (Itàlia) i Alan Fuentes Guerra (Mèxic) i Natalia Gabrielczyk (Polònia).

Hi haurà també tallers d'iniciació especialitzats per a aficionats i es reprendrà el projecte de Creació Deltebre Dansa, una proposta oberta al públic que dirigiran els ballarins Erick Jiménez i Thomas Guiraud, enguany inspirada en el filòsof George Gurdjieff i en la creació contemporània com a eina de cohesió social. Olivan ha assenyalat que és una proposta a la qual se li té «molta estima» perquè hi participen les associacions i molts veïns del poble. El resultat es presenta dins del programa de Deltebre Dansa i es representarà el 10 de juliol. «Sol ser un espectacle preciós, molt bonic, molt íntim i molt emotiu, que arriba al cor més directe que la resta perquè es fa de cor, de veritat, i es nota», ha descrit el ballarí.

El programa inclou tres itineraris de formació professional, diversos tallers d'iniciació (de dansa contemporània, danses urbanes i Bollywood), conferències, i més de vint espectacles de dansa, circ i altres disciplines.

La inauguració va a càrrec de Brodas Bro i 'l'Exèrcit de Llum', una proposta de dansa urbana i tecnologia. El 7 de juliol tornarà un dels clàssics del festival, la Nit Solidària i del Circ, una vetllada on es fa una recollida d'aliments per a les entitats socials, i on les trasformistes de DH Company seran les mestres de cerimònies, amb espectacles de cabaret, circ i dansa acrobàtica. El diumenge dia 10 es recuperarà la improvisació de dansa als arrossars de la Barraca de Salvador, una activitat que s'havia aturat perquè «semblava que el festival era només això», com ha assenyalat Roberto Olivan. La companyia Haa Collective tancarà el festival el 16 de juliol amb PICADERØ.

La carpa del riu

La major part dels espectacles es podran veure a les nits a la gran carpa del parc del Riu de Jesús i Maria, en la qual caben 900 persones cada actuació. També hi haurà actuacions a Riumar i en altres espais de Deltebre, com la plaça Europa. Les entrades per als espectacles ja es poden adquirir a través del web del festival i tenen un preu de 5 euros per nit. L'abonament té un cost de 50 euros.