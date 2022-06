Convoquen un altre tall de la carretera de Poble Nou aquest diumenge

La plataforma Carretera de la Vergonya denuncia que encara no s'ha enllestit la redacció del projecte ni el pla zonal

Actualitzada 22/06/2022 a les 18:00

Fa un any, la Diputació de Tarragona va adjudicar la redacció del projecte de millora de la carretera de Poble Nou del Delta, a Amposta (Montsià) a l'empresa Bac Engineering Consultancy Group SL. «Van assegurar que estaria llest al primer semestre d'enguany», han recordat des de la plataforma La Carretera de la Vergonya. Tampoc s'ha aprovat el Pla Zonal que ampliarà la xarxa de carreteres de la Diputació perquè l'ens provincial n'assumeixi la titularitat. Però per posar fi a aquesta situació i no continuar esperant aquest tràmit –que ha d'autoritzar Territori-, l'entitat proposa que siguin els ajuntaments que assumeixin l'obra com s'ha fet amb altres vies al Delta –com Balades o Riu Vell o altres afectades pels temporals-. «Hi ha molts exemples d'obres públiques que aconsegueixen diners de la Diputació o la Generalitat», ha recordat Segarra. «Que busquin la manera, però que ho facin perquè la carretera està en un estat lamentable i és una de les més usades en aquesta part del Delta», ha afegit.

La plataforma per la reforma de la carretera de Poble Nou del Delta tornarà a tallar la via aquest diumenge. L'entitat La Carretera de la Vergonya ha convocat la mobilització a les 11 del matí a la zona de Fortea. L'acció vol denunciar el projecte havia d'estar llest al primer semestre d'enguany. «Acaba el juny i no hi ha res», ha recordat el portaveu de l'entitat, Josep Juan Segarra. També es preveia que al primer trimestre de 2022 s'aprovés el Pla Zonal de carreteres amb el qual la Diputació de Tarragona assumiria la titularitat de la via, ara propietat dels ajuntaments d'Amposta i la Ràpita, per encarregar-se de la millora. La plataforma reclama als dos consistoris que es facin càrrec de l'obra com una inversió municipal.