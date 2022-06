Kronospan selecciona els primers treballadors per la planta de Tortosa

El SOC reforçarà la formació si hi ha dificultats per cobrir vacants concretes, com operaris de maquinària pesant

Actualitzada 21/06/2022 a les 15:46

La multinacional de la fusta Kronospan comença a contractar els primers treballadors per a la planta de Tortosa, una quarantena d'operaris de manteniment i producció que s'incorporaran ara al juliol, però la companyia es preveu produir el primer tauler de fusta a final d'any i caldrà tancar almenys 150 contractes de treball els pròxims mesos. Les entrevistes als primers noranta candidats –la majoria homes de mitjana edat- es fan a la delegació del Govern a l'Ebre. Empresa i Treball i el SOC es preparen per oferir, si cal, formació específica si costa cobrir alguns perfils laborals, com pot passar amb els operaris de maquinària pesant. Els candidats celebren l'oportunitat laboral que suposa l'arribada de la multinacional.Les primeres entrevistes de treballs del procés de selecció massiu que ha iniciat Kronospan s'han fet aquest dimarts a la seu del Govern a les Terres de l'Ebre. El delegat Albert Salvadó ha assenyalat que es treballa perquè aquesta implantació generi «una dinàmica de clúster» i que, per tant, aquests dos centenars de llocs de treball es multipliquin. «Estem molt satisfets i aquesta és una mostra de la col·laboració de la Generalitat i l'empresa», ha apuntat.Les primeres ofertes, 41, són per contractar operaris de producció i manteniment, per exemple especialistes en mecànica, electricitat i electrònica. Com ha apuntat Pau Miralles, representant de recursos humans de Kronospan Tortosa, aquests són perfils «fàcils» per cobrir mentre que altres llocs de manteniment o els operaris de maquinària pesant costaran més. Si això passa, el SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) oferirà formació específica a les necessitats de l'empresa, com ha apuntat Adam Tomàs, director d'Empresa i Treball a l'Ebre.En les primeres entrevistes s'han convocat 90 treballadors. Els candidats de les primeres entrevistes han sortit satisfets. El Jesús, el Julio i l'Albert viuen a la zona, tenen 46, 55 i 52 anys i han ofert a l'empresa la seva experiència. «Busquen molts perfils i per la meva experiència podria fer des d'operari a maquinista», ha dit el Jesús. «Content» també ha sortit de l'entrevista el Julio, satisfet amb «l'estabilitat i el projecte de futur» que li ofereix la multinacional. «Tinc coneixements que crec que els ha quadrat i que puc establir una relació amb l'empresa», ha explicat. Finalment, l'Albert també ofert un ampli ventall d'experiència per encaixar a Kronospan Tortosa. «Ha estat una entrevista ràpida i dinàmica, he explicat el currículum. Tinc la carrera de periodisme i he treballat en un munt de coses. El lloc és d'operari de producció, però veurem», ha explicat.En Julio és mecànic modelista i havia treballat sempre a Barcelona fins que va decidir convertir la seva segona residència a Santa Bàrbara, al Montsià, en el seu domicili habitual. «L'empresa pot trobar aquí moltes oportunitats i hi ha molta gent, cada vegada més, que busca venir a la zona per deixar enrere la situació una mica caòtica de Barcelona i buscar una altra estabilitat de vida i sobretot tranquil·litat. Aquí, cada dia m'aixeco com si estigués de vacances», ha remarcat. «Per les Terres de l'Ebre interessa que vingui gent de fora, inverteixi i creï llocs de treball, és el que necessitem, ha afegit l'Albert. «Ja tocava», ha conclòs el Jesús.Els primers amb qui hem parlat reconeixen que la implantació d'una multinacional com esta a les Terres de l'Ebre és un salt qualitatiu i una gran oportunitat. Tots han sortit satisfets de l'entrevista. Hem parlat amb Jesús, Julio i l'Albert.Tots viuen a la zona, tenen entre 46, 52 i 55 anys, alguns estan a l'atur i altres preveuen trobar una feina millor. Com és el seu cas i apunta el Julio, l'arribada d'empreses com Kronospan possibilita el retorn de talent de l'area metropolitana.Pel procés de selecció de Kronospan passaran més de 250 candidats. L'empresa s'ha compromès a cobrir la immensa majoria de llocs de treball amb persones del territori, 180 llocs de treball que poden superar els 300 amb una segona línia de treball i multiplicar-se amb la implantació d'un clúster de la fusta a l'entorn de la planta.El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament d'Empresa i Treball durà a terme un procés de selecció massiu a les instal·lacions de la Delegació de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. Hi participaran un total de 41 candidats dels 90 que són necessaris per començar a treballar en la planta de producció de la fàbrica de Kronospan. D'aquests, més de la meitat provenen de l'Oficina de Treball del SOC a Tortosa.Visitaran el procés de selecció el delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, acompanyat pel director territorial d'Empresa i Treball i el cap del Servei Territorial d'Ocupació. Al finalitzar la visita, atendran els mitjans de comunicació.