Els embassaments de l'Ebre baixen un 2,2%

Ara estan al 70,2% de la seva capacitat total

Actualitzada 21/06/2022 a les 09:35

El volum d'aigua embassada a la conca hidrogràfica de l'Ebre ha descendit un 2,2% aquesta setmana, fins a situar-se en un 70,2% de la seva capacitat, amb 5.558 hectòmetres cúbics dels 7.917 que poden albergar íntegrament les infraestructures hidràuliques del sistema.Segons les dades aportades aquest dimarts per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), en la mateixa setmana de l'any passat la situació era de 6.341 hm³, corresponents al 80,1% de la capacitat total, mentre que la mitjana dels últims cinc anys (2017-2021) se situa en el 80,9% amb 6.403 hectòmetres cúbics.La conca no supera la reserva mitjana dels últims cinc anys i es troba per sota de la xifra del 2021 i de la del mínim, que es va produir l'any 2017 amb 5.712 hm³ i el 72% de la capacitat total.Al marge dret (Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Terra Alta, Montsià) els pantans estan al 81% de la seva capacitat amb 512 hectòmetres cúbics, per sobre de la reserva del 2021, que va ser de 483 hectòmetres cúbics i el 76% i de la mitjana dels últims cinc anys, que se situa en 424 hm³ i el 67%.El mínim dels últims cinc anys al marge dret es va produir el 2017, amb 301 hectòmetres cúbics i el 47% de la capacitat total d'emmagatzematge.L'energia hidroelèctrica potencial en aquesta data és de 2.901 GWh, la qual cosa representa el 63% de la capacitat màxima de la conca.