Endesa assegura que la concessió de la hidroelèctrica de Flix no se li pot retirar l'any vinent

La companyia diu que la té per 99 anys però la Lei de l'Aigua, que algunes entitats volen que s'apliqui, ho limita a 75 anys

Actualitzada 20/06/2022 a les 19:42

Com han assenyalat fonts d'Endesa, la concessió d'explotació de l'embassament de Flix acaba el 2047, 99 anys després que es posés en marxa –tot i que es va construir el 1936-. Segons la companyia, aquest títol concessional no està limitat a 75 anys de termini màxim –pròrrogues incloses- que estipula la llei de l'Aigua de 25/1985 i que només s'hauria d'aplicar als títols a perpetuïtat - que expiraran el 2061- o als que es van concedir després de l'aprovació d'aquesta normativa. Segons Endesa, aquesta «interpretació» ha estat reconeguda pels tribunals, però fonts jurídiques consultades per l'ACN també assenyalen que la CHE «hauria de cenyir-se» als criteris que marquen els informes del Consell d'Estat i sobretot la jurisprudència de les resolucions judicials del Tribunal Suprem, que limitaria «fins a un màxim de 75 anys» els terminis de les concessions.

Endesa defensa que la concessió per explotar la central hidroelèctrica de Flix es va atorgar per un termini de 99 anys a comptar des de la data de resolució de l'explotació, l'any 1948. La companyia elèctrica rebat que el termini concessional acabi l'any que ve i assegura que s'allargaria fins al 2047 perquè el títol concessional del pantà de Flix no estaria afectat per la limitació de 75 anys de la llei de l'Aigua, en vigor des del 1986. En canvi, les entitats que han sol·licitat incoar la fi de la concessió de Flix per al 2023, demanden que els expedients d'extinció han de seguir «els criteris» del Tribunal Suprem, que en altres casos ha limitat «fins a 75 anys» la concessió d'explotació de les hidroelèctriques.