17 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris han treballat a l'incendi que s'ha declarat de matinada

Actualitzada 19/06/2022 a les 11:00

Els Bombers han estabilitzat un incendi de vegetació que s'ha produït aquesta matinada entre Bot i Horta de Sant Joan, a la Terra Alta.El Cos de Bombers ha rebut l'avís a les 6:23 i ha desplaçat fins a 17 dotacions i 2 mitjans aeris per a l'extinció de les flames.A hores d'ara, ja es treballen amb eines manuals i descàrregues aèries i es ressegueix amb línia d'aigua, ja que ja no hi ha flames actives.